Scrittrice agrigentina al premio Strega

La notizia è che, l’ultimo romanzo della scrittrice agrigentina d’adozione, Daniela Gambino, è in lizza per il Premio Strega 2023. “Due fuori luogo” (245 pagine, 15 euro) è il titolo del volume, pubblicato di recente per i tipi Jack Edizioni di Napoli che sta diventando un piccolo fenomeno editoriale. Sarà stato forse il passa-parola dei lettori più affezionati della Gambino ma questo titolo è stato ufficialmente proposto dallo scrittore Fulvio Abate, al Comitato Direttivo dell’edizione 2023 del prestigioso riconoscimento letterario. Un Premio che dal lontano 1947 assegna, grazie al mecenatismo di Guido Alberti, proprietario della marca di liquore prodotto dall’azienda di famiglia, il riconoscimento all’autore di un libro pubblicato in Italia. Questo romanzo di Daniela Gambino, che ha al suo attivo una serie di guide edite da Newton Compton su “101 cose da fare in Sicilia almeno una volta nella vita” e “101 storie sulla Sicilia che non ti hanno mai raccontato” e altri titoli ancora tra saggi e narrativa, racconta di due ragazzi siciliani a Milano, “fuori sede” ma insieme, appunto “fuori luogo”.

“Gente che lavora e vive a Milano da più di vent’anni e che quella città l’ha immaginata, desiderata, come il paradiso delle opportunità – racconta la quarta di copertina del volume. – Due tizi ormai fuori posto al Sud, ma sempre alle prese con malinconie, voli low cost e accenti con vocali aperte al Nord” sono i protagonisti di quest’opera letteraria: “s’incontrano, si perdono, si inseguono, si consolano con il mare della Riviera Ligure. Lavorano un sacco, si impasticcano per reggere fatiche e competizioni, provano ad amarsi, si tradiscono, hanno gatti al posto dei figli e se hanno figli preferiscono i gatti, hanno pochi amici veri e infinite sequele di call e di social aperti. Sono quelli che vedono i genitori in videochiamata, che hanno sempre affari da concludere, proposte da valutare e contratti da firmare. Sono quelli che hanno aspettato il pacco da giù, che sognano le vacanze al Sud, che litigano e piangono in maniera teatrale ma sono anche quelli che hanno insegnato ai milanesi cos’è la nostalgia del mare”.

Scrive Fulvio Abbate nella sua nota critica, che il romanzo racconta l’epopea struggente dei siciliani a Milano. “La nostalgia del mare ma anche il racconto di una città “agra” nei giorni del lockdown. Un romanzo intimo e a suo modo perfino politico, dove si riflette anche su un contesto sub-culturale ed economico, “alieno” e tuttavia che strega lo sguardo di chi lo narra”.

Di questo romanzo sappiamo che molto,se non del tutto, è stato ispirato e scritto ad Agrigento, in quel vicolo del centro storico dove la scrittrice Gambino ha vissuto, a lungo frequentando la vineria sotto casa. Adesso si attende che la Giuria del Premio ufficializzi la rosa dei titoli finalisti allo Strega, in attesa di conoscere poi il vincitore a Luglio nell’annuale cerimonia al Ninfeo di Villa Giulia a Roma, città dove ha sede la Fondazione Bellonci che promuove il Premio.

Non sappiamo con esattezza fin dove arriverà questo romanzo “Due fuori luogo” di Daniele Gambino ma ormai abbiamo comunque conferma che anche ad Agrigento, nonostante tutto, si può vivere di scrittura. Si possono inventare storie, rischiando di vincere il Premio Strega!