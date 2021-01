Screening per studenti e personale del Montalcini di Agrigento

Prosegue lo screening per studenti e personale della scuola primaria e secondaria di primo grado di Agrigento. Domani e giovedì sarà la volta dell’istituto Montalcini , diretto da Luigi Costanza, che comprende otto plessi tra villaggio Mosè , Peruzzo e San Leone. Si inizierà domani pomeriggio , al piazzale Caos, dalle 14.30 alle 18.30 per proseguire il 28 di mattina dalle 8.30 alle 13.30. Ogni plesso dovrà seguire i turni indicati dai propri responsabili. Occorrerà prima registrarsi sul sito dell’Asp di Agrigento. ” Lo screening è su base volontaria- dice il dirigente Costanza, ma sottoporsi al tampone è un gesto di responsabilità e sensibilità nei confronti della propria famiglia, del prossimo e della città in generale.”