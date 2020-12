Scossa di terremoto, gente in strada e tante chiamate ai vigili del fuoco

Non risultano feriti, e non ha provocato particolari danni la forte scossa di terremoto, stimata dall’Ingv di magnitudo 4.6, avvertita ieri sera, alle 21.27, nella Sicilia orientale. Preceduta da un forte boato, la terra ha tremato per una decina di secondi.

Il sisma è stato nettamente avvertito nel Ragusano, nel Siracusano, nel Catanese, e lungo la fascia costiera della provincia di Agrigento. L’epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa, ad una profondità di 16 chilometri.

Molta paura, soprattutto nei centri vicini all’evento, a Vittoria e Acate. A Gela ha provocato lesioni in un edificio di otto piani. Registrata nel ragusano la caduta di calcinacci da palazzine, mentre in una strada è comparsa una lesione.

In provincia di Agrigento, la scossa è stata avvertita, soprattutto, dalle persone che vivono in abitazioni ai piani alti, e a partire dalla città dei Templi, ma anche a Porto Empedocle, Licata, Palma di Montechiaro, molta gente si è riversata in strada. Decine le chiamate ai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, di cittadini assaliti dalla paura dopo aver visto muovere arredi e oggetti, altre finalizzate alla richiesta di informazioni sull’intensità del sisma, e sulla zona interessata.