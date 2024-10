Il Gip del Tribunale di Sciacca, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con le modalità di controllo del braccialetto elettronico nei confronti di un operaio trentottenne residente in un comune della provincia di Agrigento. L’uomo, indagato di maltrattamenti in famiglia e stalking, è difeso dall’avvocato Monica Malogioglio che ha già presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Palermo contro il provvedimento del giudice.

La misura è scattata d’urgenza dopo che l’uomo prima ha minacciato i familiari della moglie con la frase “Ora state tutti attenti a me”, e poi ha scoperto e raggiunto la casa famiglia dove si trovava collocata la donna con i propri figli venendone allontanato in tempo dai carabinieri, allertati dal personale della struttura. A denunciarlo ai carabinieri un anno fa è stata la coniuge, una sua coetanea agrigentina. Quindi è stato attivato il “Codice rosso” e mamma e figli, sono stati sistemati in una struttura comunitaria ad indirizzo segreto in un centro del comprensorio saccense.

Un calvario quello vissuto dalla donna, dall’agosto dell’anno scorso fino al settembre del 2024, con ripetute aggressioni fisiche e verbali.

