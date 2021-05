Scoppiano due risse per questioni di spaccio

Due risse fra gambiani per questioni di spaccio, nel giro di poche ore, si sono registrate nel centro storico di Agrigento. Due i migranti, uno alla prima zuffa, e l’altro alla seconda, finiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Per la baruffa, registratasi nella tarda serata di venerdì alla Bibbirria, i carabinieri hanno già denunciato, alla Procura, tre giovani, dai 28 ai 24 anni.

Per la rissa scoppiata nel primo pomeriggio di sabato, nei pressi della via Bac Bac, i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, formalizzeranno altre denunce. Uno dei partecipanti ha riportato una frattura ad un piede, ed è finito al pronto soccorso. Ad essere coinvolti, in entrambi gli episodi, sono stati, gli stessi immigranti dell’altro scontro.