Scoppia una rissa e uno dei partecipanti spara: uomo ferito gravemente

Scoppia una rissa tra un gruppo di gelesi, e uno di licatesi, che si trovavano nel piazzale del “Gb Oil”, a Gela, e un 42enne di Licata, viene ferito gravemente a colpi d’arma da fuoco. E’ successo nella notte. A scatenare la zuffa, poi degenerata, sarebbero state delle avances a una ragazza.

Sul posto numerose pattuglie di polizia, e carabinieri, che erano riusciti a ristabilire la calma, quando una ragazza avrebbe chiamato un parente, che si è presentato con una pistola, e ha iniziato a sparare.

Sette colpi in tutto. Alcuni hanno raggiunto all’addome il 34enne licatese, che è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il giovane che ha sparato è stato fermato. In manette Paolo Quinto Di Giacomo, 34 anni, gelese, arrestato dai carabinieri, per tentativo di omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. La pistola, una calibro 7,65, con silenziatore e matricola abrasa, è stata sequestrata dai carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto.