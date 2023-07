Scoppia una lite per motivi ancora sconosciuti tra due giovani, nella notte, in un lido della Mollarella a Licata, e un ventenne è stato raggiunto da due coltellate, una all’addome e l’altra alla spalla. Il giovane è finito all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla milza. Il quadro clinico è grave e la prognosi sulla vita resta riservata. Pare che una delle coltellate sferrate al giovane licatese abbia interessato parte di un polmone. Ed è proprio questo che starebbe creando delle complicazioni, motivo per il quale il ragazzo è ricoverato in Terapia intensiva. Sull’episodio indagano gli agenti del Commissariato coordinati dal vice questore Cesare Castelli. Sull’accaduto, al momento, c’è il massimo riserbo. I poliziotti hanno già identificato il presunto aggressore: un poco più che sedicenne anche lui licatese. Hanno litigato e all’improvviso è spuntato il coltello e il ventenne è stato raggiunto da due colpi.