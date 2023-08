Scoppia un incendio da un terreno agricolo, nella zona balneare di Porto Palo di Menfi, e le fiamme, dopo aver devastato circa mezzo ettaro, raggiungono la vicina pista ciclabile comunale. Qui ha distrutto un’autovettura, modello Peugeot 308, di un 46enne agente di polizia, che era parcheggiata ai bordi della strada. Il proprietario nell’immediatezza non è riuscito a spostarla.

Il danno è stato stimato in 6mila euro, purtroppo, non coperto da assicurazione per tali eventi. A scongiurare altri danni il provvidenziale arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita di Belice. Il rogo è stato domato prima ancora che potesse estendersi ad altre cose. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri della locale Stazione alle prese con gli accertamenti di rito.