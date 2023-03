Scoppia lite per una mancata precedenza e gli staccano a morsi un pezzo d’orecchio

Per una mancata precedenza alla rotatoria del Centro commerciale “Città dei Templi” a Villaseta, due conducenti di autovetture hanno litigato. Per sedare il litigio è accorsa allora la moglie di uno di loro, ma a sua volta aggredita, s’è scagliata contro l’avversario del marito e lo ha morso all’orecchio destro, staccandogliene un pezzetto. Il provvidenziale e tempestivo intervento dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, ha evitato che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

I protagonisti del violento litigio sono rimasti feriti, per loro fortuna non in maniera grave, e sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ad avere la peggio è stato un cinquantatreenne di Agrigento, il cui morso all’orecchio gli ha causato il distacco di parte della cartilagine dell’arcata. Marito e moglie, rispettivamente sessantenne e cinquantaseienne, entrambi di Porto Empedocle, invece, hanno riportato lievi escoriazioni e contusioni. I tre si sono riservati di formalizzare querela di parte.

I poliziotti della sezione Volanti, dopo aver ricostruito quanto era accaduto a Villaseta, si sono portati al presidio ospedaliero di contrada “Consolida” per sincerarsi delle condizioni di salute del cinquantaquattrenne. Non è chiaro quanti giorni saranno necessari per guarire da quello che è comunque uno sfregio permanente.