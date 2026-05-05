Insulti, sputi e schiaffi. Una coppia di coniugi sessantenni – lui pensionato, lei casalinga – ha dato vita ad una lite in famiglia nella loro abitazione in un condominio non molto distante dal tribunale di Agrigento. A dividere i due, alla fine, sono dovute intervenire le forze dell’ordine, chiamate dai residenti allarmati dal trambusto.

Secondo una prima ricostruzione a scatenare il parapiglia sarebbero stati motivi riconducibili alla gelosia. Dalla parole si è passati alle vie di fatto. Qualcuno si è rivolto al 112. Gli uomini in divisa, giunti sul posto, hanno sedato gli animi. I due litigiosi hanno rifiutato le cure mediche raccontando ciascuno la propria versione dei fatti.

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