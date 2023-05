Scoppia una lite per motivi familiari, e il più giovane afferra un coltello e ferisce ad un braccio il suocero. É successo nel primo pomeriggio in un’abitazione di via Bivona, a Favara. Ad essere stato raggiunto da un fendente al braccio é un cinquantaquattrenne favarese. L’uomo è stato portato all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza che hanno avviato le indagini e individuato l’autore. Si tratta del genero.