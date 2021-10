Scoppia la rissa fra giovani. Coinvolte anche alcune ragazze

Una discussione per futili motivi, e all’improvviso forse anche a causa di un eccessivo consumo di alcolici, è scoppiata la rissa, tra due gruppi di giovani agrigentini. E’ successo durante la notte, fra sabato e domenica, in via Pirandello, nel centro di Agrigento. I partecipanti se le sono date di santa ragione a calci e pugni, poi, ad un certo punto, sono state coinvolte anche delle ragazze. Qualcuno ha chiamato il 112

Quando nella zona sono giunte le pattuglie del nucleo Radiomobile degli esagitati non c’era più nessuna traccia. Verosimilmente, i coinvolti alla zuffa non appena hanno sentito le sirene se la sono data a gambe levate, per evitare guai. Non è escluso che i carabinieri possano aver già visionato o acquisito eventuali filmati di impianti di videosorveglianza.