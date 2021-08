Scoppia la batteria della bici lasciata sotto carica, uomo ustionato

Un pensionato 73enne di Licata ha riportato ustioni su circa il 40 per cento del corpo, in seguito allo scoppio della batteria di una bicicletta elettrica. La deflagrazione si è verificata durante la notte all’interno del box, di via Fiume, una traversa di Corso Brasile, nell’abitato di Licata.

Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e i carabinieri, e da Caltanissetta s’è levato in volo un elisoccorso del 118 con medico rianimatore a bordo. L’elicottero ha raggiunto l’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” dove, nel frattempo, l’anziano era stato trasferito.

Il medico rianimatore ha stabilizzato il pensionato, e lo ha trasferito all’ospedale “Cannizzaro” di Catania, dove il settantatreenne è stato ricoverato al Centro grandi ustioni. E’ in prognosi riservata. I soccorritori hanno accertato che è stato il cortocircuito della batteria della bicicletta elettrica, che era stata messa sotto carica, a provocare l’esplosione e il rogo.