Altri due sbarchi di migranti durante la notte a Lampedusa. In tutto sono approdati in 83. A soccorrere i barchini, che sarebbero partiti da Misurata, in Libia, e Sfax, in Tunisia, con a bordo 52 e 31 persone, sono stati i finanzieri. Ai soccorritori hanno riferito di essere originari di Tunisia, Egitto, Bangladesh, Yemen, Siria e Palestina. Sono stati portati tutti all’hotspot dove ci sono 198 ospiti. Per il momento non sono previsti trasferimenti.

Intanto un incendio è divampato, per cause sconosciute, nella sala macchine del traghetto Cossyra in viaggio da Lampedusa verso Porto Empedocle per trasferire un gruppo di migranti sbarcati nei giorni scorsi. La nave si è fermata a circa 5 miglia da Linosa e gli impianti antincendio hanno circoscritto prima e spento dopo le fiamme.

A bordo c’erano complessivamente 175 persone, di cui 83 migranti trasferiti dall’hotspot di Lampedusa, 10 carabinieri del reggimento Puglia, 27 membri dell’equipaggio e 55 passeggeri. Nessuno è rimasto ferito. Tutti quanti sono stati evacuati e trasbordati sulla nave Diciotti della Capitaneria di porto.

Soltanto una famiglia, composta da tre adulti e un bambino di 14 mesi, è stata fatta salire sulla motovedetta della Guardia costiera che è già giunta a Lampedusa, mentre tutti gli altri sono stati portati a Porto Empedocle. Non c’è mai stato alcun pericolo per l’incolumità dei passeggeri.

Foto di archivio