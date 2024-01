Momenti di panico questa mattina per un incendio scoppiato sul tetto di un’abitazione in contrada “Ciotta” a Palma di Montechiaro. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento accorsi sul posto sono riusciti a spegnere le fiamme, occupandosi della messa in sicurezza dell’area interessata. Non ci sono stati, per fortuna, né intossicati, né feriti.