Non ci sarebbero dubbi: l’incendio scoppiato in una villetta di contrada “Garcitella” a Campobello di Licata, sarebbe stato appiccato da qualcuno. A “lottare” contro le fiamme è stato, durante le ore notturne, il proprietario di casa: un pensionato settantatreenne.

Un anziano che, di fatto, è riuscito a contenere il rogo in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che, una volta giunti sul posto, hanno completato l’opera di spegnimento e, di fatto, salvato la residenza. Danneggiata pesantemente la stanza adibita a veranda.

I carabinieri della Stazione cittadina hanno avviato le indagini, e come primo passaggio investigativo hanno sentito il pensionato campobellese per capire se abbia o meno sospetti su chi ha potuto mettere a segno l’atto incendiario o se ha avuto problemi con qualcuno. Non filtrano indiscrezioni al riguardo.