Scoppia incendio in una stalla: morti due cavalli, e un pony

Scoppia un incendio in una baracca, adibita a stalla, e le fiamme uccidono due cavalli e un pony. E’ successo, ieri notte, in un terreno, a ridosso della strada statale 115, nei pressi del centro abitato di Palma di Montechiaro. Sul posto, dopo le chiamate giunte al 112, si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, e le forze dell’ordine.

I pompieri, idranti alla mano, hanno fatto di tutto per salvare gli animali, ma non c’è stato nulla da fare: morti bruciati. Le forze dell’ordine, hanno avvisato la Procura di Agrigento, è adesso si stanno occupando dell’attività investigativa.

La precaria struttura è in uso ad un ventiduenne palmese. Ancora sconosciute le cause del rogo. Privilegiata la matrice dolosa. Anche se in mancanza di certezze tutte le altre ipotesi restano valide.