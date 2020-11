Scoppia incendio in un’abitazione disabitata, vigili del fuoco evitano il peggio

Qualcuno ha dato alle fiamme un’abitazione – un piano terra e un primo piano – fatiscente e disabitata dalle parti di via dell’Annunziata, a poche decine di metri dal tunnel che collega la via Dante, con via Porta di Mare, in pieno centro ad Agrigento. La palazzina si trova a ridosso dai binari della ferroviaria. Le fiamme hanno devastato i vari ambienti della palazzina. Tra comprensibili scene di panico, alcuni residenti, hanno chiamato il centralino del 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme, in poco tempo, hanno avvolto lo stabile, e il fumo denso e nero ha invaso la zona. Una parte del tetto è collassata. I pompieri sono entrati in casa, anche con le speciali protezioni antifiamma, e con i respiratori, e hanno concluso l’opera di spegnimento, durata circa 5 ore. Indagini in corso delle forze dell’ordine per risalire agli incendiari.