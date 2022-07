Scoppia incendio in un deposito del porticciolo: paura e danni

Un rogo è divampato in una costruzione di legno, utilizzata come deposito dai proprietari di imbarcazioni, al pontile Levante, del porticciolo turistico di San Leone. E’ successo nella tarda serata di domenica. Si sono vissuti momenti di panico per la presenza di tante persone nella zona.

Sono state diverse chiamate al 112 a segnalare l’incendio. Sul posto, da lì a pochi minuti, sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. A bruciare vecchie corde, batterie, pezzi di ancora, fusti di olio e e scarti di materiali nautici. Le cause che hanno scatenato le fiamme non sono risultate essere chiare.