Un incendio è divampato al camping, lungo la strada di Ponente, a Lampedusa. E’ successo poco prima della mezzanotte. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento dell’isola che hanno spento il rogo.

Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito. Momenti di paura per quanti alloggiavano nella struttura turistica. Accorsi nella zona anche i carabinieri. Le cause dell’evento sono in corso di accertamento. Si registra qualche danno.