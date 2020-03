Scoppia incendio in piena notte, danneggiate due auto in esposizione

Momenti di panico e danni per due automobili avvolte dalle fiamme. La pista privilegiata porta all’origine dolosa. Anche se in mancanza di certezze non vengono escluse altre ipotesi, e tra queste vi è il fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito. I mezzi sono rimasti gravemente danneggiati. Da una prima ricostruzione dell’evento, le fiamme hanno aggredito una Fiat Croma e una Mercedes, all’interno del piazzale di una rivendita di auto, in via Cartosio, nei pressi della chiesa Maria Ausiliatrice, a Canicattì.

L’allarme è scattato a notte fonda. Qualcuno ha notato le fiamme alzarsi altissime. Si sono vissuti momenti concitati e di panico. Immediatamente è partita la segnalazione al numero di emergenza. In pochi attimi, la centrale operativa dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, ha inviato sul posto una squadra. I soccorritori hanno lavorato velocemente e contro il tempo. Ma non c’è stato nulla da fare per le auto, già in parte divorate dal fuoco. Sul luogo intervenuti anche i carabinieri, che hanno isolato l’area interessata, e ora sono chiamati a ricostruire quanto avvenuto. Un’indagine è stata aperta, con i coordinamento della Procura della Repubblica.