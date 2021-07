Scoppia incendio in abitazione, paura e danni

Si è temuto il peggio per un incendio divampato all’interno di un’abitazione, al secondo piano, di una palazzina, in via Augello a Camastra. Per ore nella zona hanno operato i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i volontari dell’Organizzazione Europea di Prevenzione e Protezione civile. Non si registrano feriti, ma i danni sono stati importanti.

Ancora da accertare le cause del rogo. Quasi sicuramente si è trattato di un corto circuito. In particolare da evidenziare l’intervento modulo antincendio con schiumogeno, una novità introdotta con i nuovi pick-up consegnati di recente alle organizzazioni di volontariato siciliane. L’utilizzo della schiuma, in situazione emergenziale, si è rivelato risolutivo.