Scoppia incendio: famiglia si salva, villetta completamente distrutta

Scoppia un incendio, tanta paura per una famiglia, marito, moglie e due figli che per fortuna, sono riusciti a mettersi in salvo. Nessuno di loro è rimasto ferito. Ma la loro villetta, in contrada “Puzzillo” a San Giovanni Gemini, è andata completamente distrutta. Il rogo come hanno accertato i carabinieri della Compagnia di Cammarata è di natura accidentale.

E’ successo ieri notte quando le fiamme hanno avvolto l’abitazione, di proprietà di un imprenditore quarantottenne del luogo. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e del distaccamento di Mussomeli, ma per la residenza non c’è stato veramente nulla da fare.

Completata l’opera di spegnimento sono state poi avviate le indagini per stabilire cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale. Un corto circuito sarebbe la causa dell’evento.