Anche Punta Raisi finisce nella morsa del fuoco così com’era già accaduto per Fontanarossa. Un vasto incendio che si è sviluppato sulle montagne attorno all’aeroporto Falcone – Borsellino di Palermo è arrivato a lambire la zona perimetrale dello scalo che è stato chiuso al traffico fino alle 11. Disagi per i siciliani, tra cui tanti agrigentini, in partenza per le vacanze. Impegnati nell’opera di spegnimento diverse squadre di vigili del fuoco di Palermo, Agrigento e Trapani. Cancellati una decine di voli.