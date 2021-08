Scoppia incendio e crolla tetto in vecchia palazzina

Per ben due volte in 24 ore i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento sono intervenuti nel centro storico di Siculiana, dove le fiamme hanno interessato una vecchia palazzina disabitata e in evidente stato di degrado in via Marconi. L’immobile, un tempo, sarebbe stato utilizzato come rifugio per migranti, e senzatetto e per depositare rifiuti di ogni genere. Da anni era in completo stato di abbandono, risultante pericolante.

Nel primo episodio il rogo ha carbonizzato alcuni piani dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno spento il rogo. Trascorse 24 ore i soccorritori sono tornati a Siculiana. Si sono sviluppate nuovamente le fiamme, e questa volta s’è verificato il crollo di solai e pavimenti.