Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che, nella notte tra giovedì e venerdì, ha danneggiato un’abitazione, al momento disabitata, di proprietà di un pensionato di Menfi, di 75 anni. E’ successo in contrada “Cinquanta” nelle campagne menfitane.

Sul posto per diverse ore hanno operato i vigili del fuoco dei distaccamenti di Santa Margherita di Belìce e Sciacca. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri. Alcune stanze dell’abitazione hanno riportato danni. Il rogo sarebbe divampato da una legnaia a ridosso della costruzione.

