Scoppia incendio chiosco sulla spiaggia, carabinieri evitano il peggio

Un incendio è divampato in un chiosco sulla spiaggia di viale delle Dune, a San Leone. Ad evitare che la struttura potesse essere avvolta dalle fiamme, l’intervento di due carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento.

Hanno visto del fumo, e con l’uso degli estintori in dotazione, sono immediatamente accorsi sull’arenile, ed hanno circoscritto il rogo prima ancora che, potesse propagarsi al resto della costruzione. L’opera di spegnimento è stata poi conclusa dai vigili del fuoco del Comando provinciale.

L’intervento immediato ha salvato l’attività lavorativa, chiusa da circa un anno. Il fuoco, comunque, per fortuna ha provocato lievissimi danni. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’evento.

Non è esclusa l’ipotesi di un mozzicone di sigaretta, gettato a terra ancora acceso.