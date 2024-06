Un ordigno bellico è stato rinvenuto in contrada “Carlino” a Canicattì, lungo la strada che conduce verso Campobello di Licata. Sono stati alcuni cacciatori a fare la scoperta di quella che sembra una bomba di un aereo inesplosa. Sul posto sono accorsi i poliziotti del Commissariato cittadino.

E gli agenti hanno subito, in via precauzionale, transennato una vasta area di terreno, in attesa dell’arrivo degli artificieri del Genio militare che dovranno rimuovere l’ordigno bellico che, se confermato ancora inesploso, dovrà essere portato in un luogo sicuro dove farlo brillare.