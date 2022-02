Scoperto deposito abusivo di bombole: scatta il sequestro

I militari della Guardia costiera di Porto Empedocle hanno individuato, nelle campagne di Realmonte, un deposito di bombole Gpl privo dei requisiti di sicurezza. I successivi controlli, operati con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento, hanno condotto anche all’ispezione di una ditta individuale di Siculiana, titolare sia del

deposito, che del punto vendita. Quest’ultima attività è risultata con un’autorizzazione dei Vigili del fuoco, scaduta di validità, mentre il deposito privo di qualsiasi autorizzazione.

Sottoposto a controllo anche un automezzo impiegato per il ritiro e consegna delle bombole, anch’esso risultato non idoneo all’uso specifico. All’esito dell’attività ispettiva sono state poste sotto sequestro oltre 300 bombole di Gpl, per

un quantitativo complessivo superiore ai 1.700 kg. di prodotto, dal valore commerciale al dettaglio superiore ai 9.000 euro.

I militari della Guardia costiera hanno proceduto a sequestrare anche il veicolo utilizzato, illecitamente, per il trasporto delle bombole, ed un’area di circa 200 metri quadrati, adibita a deposito delle stesse. Il titolare della ditta individuale è stato denunciato per detenzione di materiale esplodente in assenza delle previste autorizzazioni, e per conseguente mancanza del prescritto certificato di prevenzione incendi.

Per gli illeciti in questione è prevista la pena dell’arresto fino a 12 mesi, nonché un’ammenda fino ad un massimo di 2.582 euro.