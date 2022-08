I carabinieri della Stazione di Comitini hanno scoperto, in contrada “San Vincenzo” di Aragona, un allaccio abusivo alla rete idrica. A finire nei guai un pastore quarantunenne di Aragona. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di furto aggravato. La scoperta dopo un sopralluogo effettuato dai militari dell’Arma, assieme al personale della società Voltano, in un appezzamento di terreno di proprietà del pastore.