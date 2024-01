Si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica per alimentare un cantiere edile in contrada Ciuccafa, a Porto Empedocle. A scoprirlo sono stati i carabinieri della Stazione cittadina e i tecnici dell’Enel. E’ stato arrestato, in flagranza di reato, un operaio empedoclino di 36 anni ed è stato denunciato, in stato di libertà, un imprenditore sessantenne. L’ipotesi di reato contestata è furto aggravato in concorso. Il trentaseienne, dopo le formalità dell’arresto, è stato posto ai domiciliari su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta, in attesa dell’udienza di convalida.