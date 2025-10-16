Il personale della Guardia costiera di Licata, impegnata in un’attività di controllo sulla filiera ittica, ha fermato un furgone nei pressi del porto che aveva appena finito di caricare prodotti ittici destinati a Palermo. Durante la verifica, i militari hanno trovato all’interno del mezzo circa 84 chilogrammi di pesce di diversa specie, completamente privo della documentazione che ne attestasse la tracciabilità. Il conducente del furgone è stato sanzionato con una multa di 1.500 euro, mentre il pesce è stato sottoposto a sequestro. Dopo la verifica sanitaria effettuata dal medico veterinario dell’Asp, il prodotto è stato devoluto in beneficenza a un ente caritatevole.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp