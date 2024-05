Scoperte irregolarità in due cantieri edili allestiti a Cammarata e Sambuca di Sicilia. I titolari delle ditte sono stati denunciati. Ad eseguire le ispezioni, ancora una volta, sono stati i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, collaborati dai militari delle Compagnie di Cammarata e Sciacca. Nel controllo, in territorio di Sambuca, un costruttore sessantenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Sciacca, perché ritenuto responsabile di utilizzo ponteggio non a regola d’arte con pericolo di caduta dall’alto di persone.

Denunciato anche un cinquantacinquenne, coordinatore della sicurezza, per omesso aggiornamento del piano sicurezza e coordinamento. Gli specialisti dell’Arma, dopo avere accertato le omissioni dell’impresa, hanno elevato ammende per circa 18.000 euro e sanzioni per complessivi 3.000 euro. L’attività imprenditoriale è stata sospesa.

A Cammarata, invece, è stato denunciato alla Procura di Agrigento, un cinquantacinquenne imprenditore, con il cantiere allestito a Cammarata. E’ ritenuto responsabile di mancata formazione, omessa sorveglianza sanitaria, non avere consegnato i dispositivi di protezione individuale, assenza addetti emergenze primo soccorso e antincendio, attrezzature non idonee e mancanza servizi igienici. Elevate multe per circa 20.000 euro.