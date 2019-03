Scoperte e sequestrate altre tre discariche abusive

Carabinieri Agrigento. Prosegue l’attività dei militari dell’Arma per la tutela dell’ambiente ed il contrasto al fenomeno degli abbandoni incontrollati di rifiuti sul territorio.

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Canicattì (Ag), nell’ambito dei consueti servizi di prevenzione e controllo del territorio, hanno fatto scattare un’ispezione su alcune piazzole di sosta di due importanti arterie stradali, in particolare lungo la SS 122 ter e la SS 640. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno effettuato un accurato sopralluogo, scovando rifiuti di varia tipologia, anche speciali e pericolosi, tra cui in particolarepneumatici, elettrodomestici, contenitori di oli esausti, parti di autovetture e materiali inerti riconducibili ad attività edili.

Le tre aree interessate, estese complessivamente per circa 400 m.q., sono state opportunamente delimitate e sequestrate, venendo poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa delle successive opere di bonifica. L’operazione svolta, rientra in una forte intensificazione delle attività di prevenzione e contrasto allo specifico fenomeno, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri Agrigento. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati numerosi i sequestri di discariche abusive di rifiuti speciali e pericolosi, effettuati in ogni angolo della provincia dai reparti dell’Arma.