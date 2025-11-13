Aveva trasformato un’abitazione disabitata da anni nel centro storico di Agrigento in una centrale di stoccaggio e confezionamento di cocaina. E per consegnare le dosi di droga si spostava con un ciclomotore elettrico. Non l’ha fatta franca grazie all’attività di contrasto al traffico e consumo di stupefacenti disposta e coordinata dal questore Tommaso Palumbo.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura, che tenevano d’occhio l’indagato, sono entrati in azione. Un ventiseienne, di nazionalità tunisina, è stato arrestato, perché trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Sequestrata la somma in denaro contante di 750 euro, ritenuta provento dell’attività di smercio di droga.

Deve rispondere anche di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Già recidivo è stato anche denunciato per guida senza patente mai conseguita. Il mezzo è stato sequestrato. L’indagato, dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno alla Procura di Agrigento, è stato accompagnato nella sua abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp