Scooter contro autobotte, denunciato centauro ferito: era ubriaco

Un ultracinquantenne di Agrigento, mentre era in sella al suo scooter, ha invaso la corsia di marcia opposta e s’è scontrato con un’autobotte. L’incidente s’è verificato in via XXV Aprile, ad Agrigento. Il centauro è finito sul selciato, ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’spedale “San Giovanni di Dio”.

Non è risultato essere, per sua fortuna, in gravi condizioni, ma aveva un tasso alcolico nel sangue ben al di sopra del limite consentito dalla vigente legge. Gli agenti della sezione Infortunistica della polizia Municipale lo hanno denunciato, alla Procura della Repubblica, per guida in stato d’ebbrezza. E gli hanno ritirato la patente di guida.

I vigili urbani si sono, naturalmente, occupati anche della ricostruzione della dinamica dell’incidente.