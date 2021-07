Scooter contro auto, ragazzo in prognosi riservata

E’ in prognosi riservata un 17enne di Agrigento, residente nella zona del campo sportivo, coinvolto nel pomeriggio di sabato in un incidente stradale avvenuto in via Manzoni. Il giovane in sella ad uno scooter si è scontrato con una Fiat Punto, guidata da un agrigentino. Con un’ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

I medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico, con ematoma cerebrale, e la rottura del femore. Le sue condizioni sono gravi. A parte il grosso spavento, l’automobilista è rimasto illeso. Sulle cause del sinistro sono in corso indagini da parte del personale della Squadra Infortunistica stradale della polizia Locale.