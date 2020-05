Scontro tra un’auto e uno scooter, ferito giovane centauro

Ha riportato alcuni traumi in varie parti del corpo un giovane immigrato alla guida del suo scooter, rimasto coinvolto, in uno scontro con un’automobile.

L’incidente stradale si è verificato nei pressi della piazza mercato di via Ugo La Malfa. A scontrarsi un ciclomotore Malaguti, condotto dall’immigrato, della Costa d’Avorio, domiciliato ad Agrigento, e una Citroen C1, con alla guida un cinquantenne di Agrigento.

L’impatto è stato violento. Dopo l’urto il ragazzo, è stato sbalzato dal mezzo a due ruote, andando a sbattere contro l’asfalto. Immediata è partita la richiesta di soccorso alla Centrale operativa del 118.

Dopo le prima cure prestategli direttamente sul posto, gli operatori sanitari, hanno deciso il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Sul posto del sinistro sono intervenuti la polizia di Stato, e gli agenti della polizia Locale, i quali, si sono occupati dei rilievi.