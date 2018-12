Sulla strada statale 626 “Della Valle del Salso” il traffico è provvisoriamente bloccato tra il km 1 e il km 3, nei pressi dell’innesto con la statale 122, a causa di un incidente.

Per cause in corso di accertamento, tre veicoli sono entrati in collisione.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.