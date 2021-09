Scontro tra due auto, una si ribalta. Conducente ferito

Un uomo è rimasto ferito in un brutto incidente stradale, avvenuto oggi pomeriggio nella rotatoria di “Ciuccafa” a Porto Empedocle. Ad entrare in collisione una Fiat Cinquecento, e una Fiat Panda. L’urto è stato violentissimo, tant’è che, la Panda dopo l’impatto, è letteralmente “volata” via, andandosi a schiantare poco più avanti, per poi ribaltarsi.

Il conducente è rimasto ferito. Da li a poco è scattato l’allarme al numero di emergenza 112. Il personale medico del 118, subito intervenuto, ha prestato le prime cure all’uomo. Nel frattempo qualcuno si è prodigato a fare giungere sul luogo alcune ambulanze. Il ferito è stato trasportato in codice “giallo” al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”.

Illeso l’autista della Cinquecento. Intervenuti nella zona del sinistro i vigili del fuoco, e gli agenti della polizia Stradale di Agrigento. i poliziotti, dopo i primi accertamenti, hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del fatto e accertare le responsabilità.