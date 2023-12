Tre persone sono rimaste ferite, una in maniera grave, in un incidente stradale che si è verificato lungo la Statale 115, nei pressi del Villaggio Bellavista a Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto e uno scooter.

I feriti sono i due giovani extracomunitari che erano in sella al mezzo a due ruote e la donna alla guida dell’utilitaria. Uno dei due immigrati, in particolare, ha riportato gravi traumi sparsi in varie parti del corpo. Sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “san Giovanni di Dio”.

Meno gravi gli altri due coinvolti nel sinistro. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.