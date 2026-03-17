Due ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto lungo viale Sicilia, nel quartiere di Fontanelle ad Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda e uno scooter.
Ad avere la peggio sono stati i due ragazzi, entrambi minorenni di Agrigento, a bordo del mezzo a due ruote. I giovani sono stati trasferiti in ospedale con le ambulanze del 118. Illeso, invece, il conducente dell’auto.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile che si sono occupati dei rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.
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