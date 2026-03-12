Un giovane è rimasto ferito in un incidente stradale, in via Murano, nei pressi di piazza Mercato a di Raffadali. Nello scontro tra una Jeep e una moto ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida del mezzo a due ruote. Illeso l’automobilista.

Il centauro è stato trasferito con un’ambulanza del 118 al presidio ospedaliero San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Ha riportato traumi sparsi in varie parti del corpo. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della polizia locale.

