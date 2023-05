Scontro tra auto: due feriti in ospedale

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto, questa mattina, in via Gerlando Scimè, lungo l’arteria che collega la via Mazzini con la via Piersanti Mattarella, ad Agrigento. A scontrarsi due auto: una Fiat Punto e una Suzuki Baleno. Un impatto frontale violentissimo. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a prestare i primi aiuti e a lanciare l’allarme al 112. Giunto sul posto il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure. I due conducenti sono rimasti feriti e trasportati con le ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Nessuno dei due versa in pericolo di vita. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi, utili a ad accertare la dinamica del fatto e stabilire le responsabilità.