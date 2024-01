Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio all’ingresso di Palma di Montechiaro, a pochi passi dalla Statale 115, all’altezza della nuova rotonda. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Renault Clio e una Alfa Romeo. Sul posto i vigili del fuoco ed è stato fatto atterrare l’elisoccorso che ha trasferito la persona ferita gravemente all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Gli altri tre feriti con le ambulanze sono stati trasportati al presidio ospedaliero “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Intervenuti i vigili urbani di Palma di Montechiaro e i poliziotti del Commissariato cittadino.