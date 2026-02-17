Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato questa notte nei pressi del bivio di Maddalusa, lungo la Statale 640 nel tratto che collega Agrigento a Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due auto.

Subito dopo l’impatto è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i poliziotti della sezione Volanti e i carabinieri della sezione Radiomobile. I feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie.

