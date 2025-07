Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio lungo la statale 189, nei pressi di una area di servizio, in territorio di Agrigento. A scontrarsi due auto. I feriti con le ambulanze sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Hanno riportato traumi non gravi. I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno effettuato i rilievi.

