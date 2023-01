Scontro sulla statale 115, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 115, nei pressi del bivio di Realmonte. A scontrarsi, per motivi ancora in corso di accertamento da parte della polizia Stradale di Agrigento, sono state una Volkswagen Golf e una Alfa Rome 147.

Quest’ultima vettura, dopo l’impatto, si è ribaltata. I feriti con le ambulanze del 118 sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovani di Dio”. Non dovrebbero essere in pericolo di vita. Sul posto oltre agli agenti della Polstrada che si sono occupati dei rilievi, anche i carabinieri.