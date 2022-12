Scontro sulla Ss 115, tre feriti. Grave una donna

E’ di tre feriti, tra cui una donna in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 115, tra Menfi e Castelvetrano poco prima del bivio per Partanna.

Tre le auto coinvolte, una Volkswagen Tiguan, finita in una scarpata, una Toyota Yaris e una Bmw. Una 39enne, di Partanna, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, dopo essere stata estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco.

Al pronto soccorso sono finiti anche una donna di 32 anni di Castelvetrano, e un uomo di 52 anni di Sciacca. Ancora da accertare la dinamica dello scontro.