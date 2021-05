Scontro sulla Ss 115, muore carabiniere

Un carabiniere Davide Ciulla, 25 anni, di Siculiana, in servizio alla Tenenza di Ribera, è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio per Cattolica Eraclea.

Il giovane militare dell’Arma viaggiava su una motocicletta.

Lo scontro con una Fiat Punto. Per il carabiniere non c’è stato nulla da fare. Il personale medico del 118 intervento sul posto ha constatato l’avvenuto decesso.

Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia Stradale di Agrigento.